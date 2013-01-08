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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:11 BJT

背景资料: 中国2012年企业债承销排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国企业债(含集合债券)发行规模达7,
858亿元人民币,较上年同期增长125%.其中国开证券以785.54亿元揽获承销额首位.
    
    去年企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为569.8
5亿元和512.71亿元.
    
    2012年企业债发行承销额第四至10位的机构分别是中信建投证券、宏源证券<000562.SZ
>、国信证券、中信证券  、平安证券、中银国际证券和申银万国证券.
    
    此外,去年第四季度企业债累计发行2,671亿元,承销额前三位依次为国开证券、银河证
券和中信建投证券.
    
    以下是2012年全年企业债承销具体排名(按承销金额,前10位):
        
    排名    主承销商               承销金额(单位:亿元
                                   )
    1       国开证券                     785.54
    2       银河证券                     569.85
    3       国泰君安证券                 512.71
    4       中信建投证券                 476.95
    5       宏源证券                     439.01
    6       国信证券                     426.00
    7       中信证券                     339.36
    8       平安证券                     296.34
    9       中银国际证券                 241.51
    10      申银万国证券                 215.02
    以下为2012年第四季度企业债承销具体排名(按承销金额,前五位):
    排名           主承销商         承销金额(单位:亿元
                                    )
    1       国开证券                      299.01
    2       银河证券                      193.50
    3       中信建投证券                  188.01
    4       国泰君安证券                  183.01
    5       国信证券                      117.00
   
    目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信
用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
    
    其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行
;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

  注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)     

  **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 
  **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
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