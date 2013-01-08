背景资料: 中国2012年企业债承销排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国企业债(含集合债券)发行规模达7, 858亿元人民币,较上年同期增长125%.其中国开证券以785.54亿元揽获承销额首位. 去年企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为569.8 5亿元和512.71亿元. 2012年企业债发行承销额第四至10位的机构分别是中信建投证券、宏源证券<000562.SZ >、国信证券、中信证券 、平安证券、中银国际证券和申银万国证券. 此外,去年第四季度企业债累计发行2,671亿元,承销额前三位依次为国开证券、银河证 券和中信建投证券. 以下是2012年全年企业债承销具体排名(按承销金额,前10位): 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元 ) 1 国开证券 785.54 2 银河证券 569.85 3 国泰君安证券 512.71 4 中信建投证券 476.95 5 宏源证券 439.01 6 国信证券 426.00 7 中信证券 339.36 8 平安证券 296.34 9 中银国际证券 241.51 10 申银万国证券 215.02 以下为2012年第四季度企业债承销具体排名(按承销金额,前五位): 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元 ) 1 国开证券 299.01 2 银河证券 193.50 3 中信建投证券 188.01 4 国泰君安证券 183.01 5 国信证券 117.00 目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信 用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行 ;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导. 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完) **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)