路透基点: 台泥五年期贷款案规模增加至130亿台币--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,台湾水泥的五年期融资案目标规模,已由原先的125亿台币增加至130亿台币(4.48亿美元).
中国银行承贷15亿台币,与五家原始牵头行共享牵头行兼簿记行头衔.这五家银行分别是中国信托、华南商银、兆丰国际商银、台北富邦银行及合作金库商业银行,各承贷15亿台币.
农业金库及元大银行各承贷10亿台币,分享主办行头衔.
交通银行、玉山银行、中国输出入银行、日盛国际商业银行各承贷5亿台币,取得经理行头衔.
消息人士说,签约预定在下周举行.
这项无担保贷款案在尚未提高目标规模之前,包括了A部份的75亿台币分期贷款、B部分的50亿台币循环信用贷款.贷款利率为二级市场商业票据利率加码66基点,税前最低利率为1.5%.
银行受邀以下列四个档次参贷:
承贷15亿台币或以上者为牵头行,获得先付费用25基点;
承贷10-14.9亿台币者为主办行,获先付费用20基点;
承贷5-9.99亿台币者为共同主办行,获先付费用10基点;
如果贷款动用额度在A部分少于80%、或B部分低于60%,有10基点的承诺费.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选