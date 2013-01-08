路透基点: 台泥五年期贷款案规模增加至130亿台币--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,台湾水泥的五年期融资案目标规模,已由原先的125亿台币增加至130亿台币(4.48亿美元).

中国银行承贷15亿台币,与五家原始牵头行共享牵头行兼簿记行头衔.这五家银行分别是中国信托、华南商银、兆丰国际商银、台北富邦银行及合作金库商业银行,各承贷15亿台币.

农业金库及元大银行各承贷10亿台币,分享主办行头衔.

交通银行、玉山银行、中国输出入银行、日盛国际商业银行各承贷5亿台币,取得经理行头衔.

消息人士说,签约预定在下周举行.

这项无担保贷款案在尚未提高目标规模之前,包括了A部份的75亿台币分期贷款、B部分的50亿台币循环信用贷款.贷款利率为二级市场商业票据利率加码66基点,税前最低利率为1.5%.

银行受邀以下列四个档次参贷:

承贷15亿台币或以上者为牵头行,获得先付费用25基点;

承贷10-14.9亿台币者为主办行,获先付费用20基点;

承贷5-9.99亿台币者为共同主办行,获先付费用10基点;

如果贷款动用额度在A部分少于80%、或B部分低于60%,有10基点的承诺费.(完)