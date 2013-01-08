中国债市: 2012年公司债发行2,488亿元,中金公司承销额居首

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012中国公司债发行规模达2,488亿元人民币,较上年同期大增逾九成.其中中金公司以240亿元夺得承销额头名.

承销额排名第二、三位的依次是中信证券 和瑞银证券,金额分别是207亿元和202亿元.

2012年公司债发行承销额第四至10位的机构分别是中银国际证券、中信建投证券、招商证券 、国泰君安证券、广发证券 、平安证券和海通证券 .

此外,去年第四季度公司债发行930亿元,承销额前三位依次为中信建投证券、中金公司和中信证券.

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.