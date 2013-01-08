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债券 | 2013年 1月 8日 星期二 11:09 BJT

路透基点: 金华万达广场项目获12亿人民币贷款

路透1月7日 - 路透旗下基点引述消息人士报导,金华万达广场投资有限公司获得一笔12亿元人民币的贷款,用于浙江金华万达广场项目的开发.

中国工商银行浙江分行为牵头主办行,承贷7.3亿元人民币.中国邮政储蓄银行金华市分行与金华银行作为参贷行加入,分别承贷4亿与7,000万元人民币.

这笔贷款案的签署日期是2012年12月28日.

借款人是大连万达商业地产股份有限公司旗下的子公司.

根据万达广场的官方网站,金华万达广场在2012年11月21日破土动工,预计2014年投入使用.(完)

(编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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