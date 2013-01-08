路透基点: 金华万达广场项目获12亿人民币贷款

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透1月7日 - 路透旗下基点引述消息人士报导,金华万达广场投资有限公司获得一笔12亿元人民币的贷款,用于浙江金华万达广场项目的开发.
中国工商银行浙江分行为牵头主办行,承贷7.3亿元人民币.中国邮政储蓄银行金华市分行与金华银行作为参贷行加入,分别承贷4亿与7,000万元人民币.
这笔贷款案的签署日期是2012年12月28日.
借款人是大连万达商业地产股份有限公司旗下的子公司.
根据万达广场的官方网站,金华万达广场在2012年11月21日破土动工,预计2014年投入使用.(完)
(编译 隋芬; 审校 石冠兰)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。