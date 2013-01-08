中国债市: 2012年短融及中票等共发行2.33万亿元,建行承销额居首

路透上海1月8日 - 据路透统计,中国2012年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为23,253亿元人民币,同比增长约33%. 其中,建设银行 以2,822亿元居去年短融/中票承销额首位,工商银行 和中国银行 分别以2,789亿元和2,392亿元位列第二、三位. 此外,12月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,895亿元;国家开发银行 承销额居首,为284.5亿元. 去年排名承销额4-10位的分别是农业银行 、国家开发银行 、光大银行 、兴业银行 、中信银行 、招商银行 和民生银行 . 分品种统计,2012年短融和超短融发行量为14,705亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为8,548亿元,建行、工行和国开行分列一至三名. 据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首. 目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导. 注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴/曾祥进)