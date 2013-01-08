日本债市: 10年期公债收益率略跌,稍后将有同档券种标售

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.200% +0.0 0.200% 10年期公债 0.830% -0.5 0.835% 20年期公债 1.795% +0.0 1.795% 30年期公债 2.005% +0.0 2.005% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.46 +0.02 143.44 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交 . (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM N] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBMK= > (编译 白云; 审校 侯向明)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选