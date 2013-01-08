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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 10:39 BJT

日本债市: 10年期公债收益率略跌,稍后将有同档券种标售

当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.000%      +0.0    0.095%
 五年期公债                           0.200%      +0.0    0.200%
 10年期公债                           0.830%      -0.5    0.835%
 20年期公债                           1.795%      +0.0    1.795%
 30年期公债                           2.005%      +0.0    2.005%
 10年期公债期   <0#JGB:>              143.46     +0.02    143.44
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM
N]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EUBMK=
>
    

 (编译 白云; 审校 侯向明)
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