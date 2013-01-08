背景资料: 2012年公司债承销额排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012中国公司债发行规模达2,488亿元人民币, 较上年同期大增逾九成.其中中金公司以240亿元夺得承销额头名. 承销额排名第二、三位的依次是中信证券 和瑞银证券,金额分别 是207亿元和202亿元. 2012年公司债发行承销额第四至10位的机构分别是中银国际证券、中信建投证券、招商 证券 、国泰君安证券、广发证券 、平安证券和海通证券<600837.SS >. 此外,去年第四季度公司债累计发行930亿元,承销额前三位依次为中信建投证券、中金 公司和中信证券. 以下是2012年全年公司债承销具体排名(按承销金额,前10位): 排名 承销商 承销金额(单位:亿 元) 1 中金公司 240 2 中信证券 207 3 瑞银证券 202 4 中银国际证券 183 5 中信建投证券 179 6 招商证券 178 7 国泰君安证券 177 8 广发证券 117 9 平安证券 97 10 海通证券 91 以下为2012年第四季度公司债承销具体排名(按承销金额,前五位): 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元) 1 中信建投证券 142 2 中金公司 109 3 中信证券 85 4 银河证券 69 5 华泰联合证券 68 目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信 用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行 ;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导. 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完) **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)