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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:14 BJT

背景资料: 2012年公司债承销额排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012中国公司债发行规模达2,488亿元人民币,
较上年同期大增逾九成.其中中金公司以240亿元夺得承销额头名.
    
    承销额排名第二、三位的依次是中信证券  和瑞银证券,金额分别
是207亿元和202亿元.
    
    2012年公司债发行承销额第四至10位的机构分别是中银国际证券、中信建投证券、招商
证券 、国泰君安证券、广发证券 、平安证券和海通证券<600837.SS
>.
    
    此外,去年第四季度公司债累计发行930亿元,承销额前三位依次为中信建投证券、中金
公司和中信证券.
    
    以下是2012年全年公司债承销具体排名(按承销金额,前10位):
        
     排名   承销商            承销金额(单位:亿
                              元)
     1      中金公司                240 
     2      中信证券                207 
     3      瑞银证券                202 
     4      中银国际证券            183 
     5      中信建投证券            179 
     6      招商证券                178 
     7      国泰君安证券            177 
     8      广发证券                117 
     9      平安证券                 97 
     10     海通证券                 91 
 
    以下为2012年第四季度公司债承销具体排名(按承销金额,前五位):
     
      排名  主承销商          承销金额(单位:亿元)
      1     中信建投证券              142
      2     中金公司                  109
      3     中信证券                  85
      4     银河证券                  69
      5     华泰联合证券              68
    
    目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信
用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
    
    其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行
;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

  注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)     

  **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 
  **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
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