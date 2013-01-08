香港已公布经济指标--2013/1/8

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年11月 零售值 +9.5 +3.9 +23.5 2012年11月 零售量 +8.1 +3.6 +16.9 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年9-11月 12年8-10月 11年9-11月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年11月 贸易赤字/盈余 -44.07 -42.7 -44.11 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选