背景资料: 中国2012年短期融资券及中期票据承销排行榜

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月8日 - 据路透统计,中国2012年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为23,253亿元人民币,同比增长约33%. 其中,建设银行 以2,822亿元居去年短融/中票承销额首位,工商银行 和中国银行 分别以2,789亿元和2,392亿元位列第二、三位. 此外,12月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,895亿元;国家开发银行 承销额居首,为284.5亿元. 去年排名承销额4-10位的分别是农业银行 、国家开发银行 、光大银行 、兴业银行 、中信银行 、招商银行 和民生银行 . 分品种统计,2012年短融和超短融发行量为14,705亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为8,548亿元,建行、工行和国开行分列一至三名.
以下为2012年1-12月短融及中票承销具体排名: 1.按全部承销金额:(前10位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 建设银行 2,822
2 工商银行 2,789
3 中国银行 2,392
4 农业银行 2,058
5 国家开发银行 1,756
6 光大银行 1,514
7 兴业银行 1,500
8 中信银行 1,438
9 招商银行 1,269 10 民生银行 1,082 2.按短融及超短融承销金额:(前五位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 工商银行 1,942
2 建设银行 1,886
3 中国银行 1,586
4 农业银行 1,352
5 光大银行 1,030 3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 建设银行 937
2 工商银行 847
3 国开行 813
4 中国银行 805
5 农业银行 707 以下为2012年12月短融及中票承销具体排名: 按全部承销金额:(前五位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 国开行 285
2 农业银行 256
3 建设银行 177
4 中国银行 175
5 兴业银行 164 目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导. 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选