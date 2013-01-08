背景资料: 中国2012年短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计,中国2012年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为23,253亿元人民币,同比增长约33%. 其中,建设银行 以2,822亿元居去年短融/中票承销额首位,工商银行 和中国银行 分别以2,789亿元和2,392亿元位列第二、三位. 此外,12月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,895亿元;国家开发银行 承销额居首,为284.5亿元. 去年排名承销额4-10位的分别是农业银行 、国家开发银行 、光大银行 、兴业银行 、中信银行 、招商银行 和民生银行 . 分品种统计,2012年短融和超短融发行量为14,705亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为8,548亿元,建行、工行和国开行分列一至三名.