离岸人民币: 广核电增发15亿元三年点心债,以3.58%定价--消息

路透香港1月8日 - 两位消息人士周二表示,国营的中国广东核电集团增额发行(reopen)的三年期点心债,以3.58%定价,共发行15亿元人民币.

此利率低于去年11月广核电该债券首次定价利率3.75%,亦低于指导文件利率.消息人士指出,初次指导利率为3.65%,随后下修为3.60%加减两个基点.

"需求很强劲,投标量超过40亿元,最终价格在最后参考利率区间的低端."一名消息人士说.

消息人士指出,以区域分,香港投资人占了75%,新加坡占16%,其他地区9%.

发改委此前审批了250亿元国有企业点心债发行额度,广核电已使用了30亿元额度.目前仅宝钢集团的额度使用完.

该广核电债券将获A+/A3评级(惠誉/穆迪),到期日为2015年11月.