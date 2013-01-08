离岸人民币: 广核电增发15亿元三年点心债,以3.58%定价--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月8日 - 两位消息人士周二表示,国营的中国广东核电集团增额发行(reopen)的三年期点心债,以3.58%定价,共发行15亿元人民币.
此利率低于去年11月广核电该债券首次定价利率3.75%,亦低于指导文件利率.消息人士指出,初次指导利率为3.65%,随后下修为3.60%加减两个基点.
"需求很强劲,投标量超过40亿元,最终价格在最后参考利率区间的低端."一名消息人士说.
消息人士指出,以区域分,香港投资人占了75%,新加坡占16%,其他地区9%.
发改委此前审批了250亿元国有企业点心债发行额度,广核电已使用了30亿元额度.目前仅宝钢集团的额度使用完.
该广核电债券将获A+/A3评级(惠誉/穆迪),到期日为2015年11月.
中银国际和中国国家开发银行 为全球协调人,并与农银国际和工银亚洲同为联席主承销商和联席簿记管理人.(完) (采访 陈敏; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选