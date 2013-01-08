《澳洲经济焦点》11月贸易逆差再度扩大,但铁矿石价格回升带来希望

"铁矿石价格明显上扬,加上出口量成长,应对12月(贸易收支)带来双重提振,因此这看似已是逆差最糟糕的时候了."澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman指出.

"如果价格维持在接近当前水准,逆差可望较目前缩减一半."

澳洲央行10月和12月降息,将指标利率下调至追平全球金融危机时纪录低位3%的主因,是因为需抵销去年贸易的拖累.

市场料想利率仍可能进一步下调,但铁矿石价格如守住涨势,且中国经济继续改善,降息空间或不会太大.

澳洲工党政府也已放弃6月前实现预算盈余的目标,从而减轻了国内经济的财政压力.

因此银行间利率期货<0#YIB:>目前暗示4月前利率可能在2.75%左右触底,高于之前预计的目标2.5%.利率互换 暗示澳洲央行在2月5日的下次政策会议降息机率为38%.

**铁矿石出口增加**

周二数据显示澳洲进口攀升1.8%至纪录高位273亿澳元,受汽车和石油进口拉升.资本品进口在迅猛增长后目前持稳,此前升势主要受主要矿业和液化天然气项目所需要的重型机械推动.

11月商品和服务出口升1.2%至247亿澳元,主要原因是金属矿石和矿物出口升高6%.

考虑到中国钢铁制造商胃口仍旺盛,因此矿石出口应进一步增长.澳洲11月对中国出口较10月增长13.5%,至五个月高位66亿澳元.

铁矿石出口重振旗鼓应至少有助于稳定澳洲贸易条件,也就是出口价格与进口价格比率,促使一些矿商激活此前搁置的投资计划.去年大部分时间贸易条件一直在走低.

铁矿商Fortescue 上周曾表示将重启去年9月搁置的铁矿石扩张计划,旨在将年产能提升至1.55亿吨.

"如果铁矿石价格维持在目前水位,这本身将导致一系列经济预估的上修,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun称.(完) (编译 石冠兰; 审校 田建华)