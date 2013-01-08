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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:28 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月8日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 4,460亿元

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    2013/1/10       14          3.45        1,530
         1/10        5          3.30          900
         1/15       28          3.60          550
         1/15        7          3.35          200 
         1/22       28          3.60        1,100
    
                       当月累计: 4,280                   
    ------------------------------------------------------
         2/5        28          3.60          180  
         
                       当月累计:   180 
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    注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
         了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
       2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.
       3.因元旦假期,央行于2013年1月5日进行了900亿元的五天期逆回购
         操作,到期日为1月10日.(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
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