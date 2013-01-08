《中国公开市场回购未到期一览表》--1月8日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 4,460亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/1/10 14 3.45 1,530 1/10 5 3.30 900 1/15 28 3.60 550 1/15 7 3.35 200 1/22 28 3.60 1,100 当月累计: 4,280 ------------------------------------------------------ 2/5 28 3.60 180 当月累计: 180 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供 了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼. 3.因元旦假期,央行于2013年1月5日进行了900亿元的五天期逆回购 操作,到期日为1月10日.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)