路透基点: 星狮地产贷款案改由辉煌商务提供担保,以解除违约风险--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导,上海上市公司金地集团上周五宣布,全资子公司辉煌商务已为担任星狮地产(中国)2010年10月所签署10亿港元(1.29亿美元)三年期定期贷款提供担保,以避免违约.
辉煌商务去年11月收购星狮地产的多数股权.金地集团表示,辉煌商务目前为已动用的7.20亿港元提供担保.金地集团表示,星狮地产前主要股东FCL (China) Pte Ltd将持股卖给辉煌商务后,贷款面临违约风.根据声明内容,辉煌商务目前持有星狮地产76.29%股权.
根据汤森路透基点资料,这笔俱乐部贷款的借款银行为中信银行(国际)、星展银行、汇丰银行、华侨银行、大华银行、渣打银行,渣打担任额度代理行.
这笔贷款将在今年10月22日到期,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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