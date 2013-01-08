路透基点: 星狮地产贷款案改由辉煌商务提供担保,以解除违约风险--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导,上海上市公司金地集团上周五宣布,全资子公司辉煌商务已为担任星狮地产(中国)2010年10月所签署10亿港元(1.29亿美元)三年期定期贷款提供担保,以避免违约.

辉煌商务去年11月收购星狮地产的多数股权.金地集团表示,辉煌商务目前为已动用的7.20亿港元提供担保.金地集团表示,星狮地产前主要股东FCL (China) Pte Ltd将持股卖给辉煌商务后,贷款面临违约风.根据声明内容,辉煌商务目前持有星狮地产76.29%股权.

根据汤森路透基点资料,这笔俱乐部贷款的借款银行为中信银行(国际)、星展银行、汇丰银行、华侨银行、大华银行、渣打银行,渣打担任额度代理行.