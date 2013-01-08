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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:36 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月8日

路透上海1月8日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标     预测值/预测者/预测时间                                实际值
              2012年               2012年                                 2012年11月/2011年全年

  国内生产     7.5%       7.7%/中金公司/12年12月                               7.4%/9.3% 
  总值(GDP)               7.5%/经合组织/12月                           (7.4%为2012年三季度数据) 
                          约7.6%/苏格兰皇家银行/11月                     
                          8.0%/中国人民大学报告/11月                    
                          7.8%/大和证券/11月
                          7.5%以上/发改委主任张平/11月
                          7.8%/交行首席经济学家连平/10月                                    
                          略高于7.5%/国研中心宏观部部长余斌/10月         
                          7.7%/世界银行/10月
                          7.7%/亚洲开发银行/10月 
                          7.8%/IMF/10月
                          8%左右/中国银行/9月                               
                          7.7%-7.8%/国家信息中心经济预测部范剑平/9月
                          7.6%/摩根大通/9月                               
                          8%/汇丰银行/8月                              
                          超8%/国家信息中心副主任李凯/8月                
                          7.9%/巴克莱/8月
                          7.7%/美银美林/8月
                          8.0%/IMF/7月                                        
                          8.3%/中信证券/6月
                          8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月   
                          8.2%/经合组织/5月
                          8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月
                          8.5%/摩根士丹利/5月                           
                          8.1%/高盛/5月                                                         
     
                          8.7%/社科院/4月                            
                          逾8%/国研中心/4月                                                     
                  
                          8.5%/瑞银/3月    
                          8.6%/德意志银行/3月
                          8.0-8.5%/花旗银行/2月
                          8.5%/国研中心主任李伟/2月 
                          8.3%/恒生银行/2月                           
                          8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月       
                          8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                          8.5%/交行金融研究中心/1月                   
                          8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 
                          8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月                       
                                                            
 
  居民消费     4%         约2.7%/交通银行/12年11月                            2.0%/5.4% 
  价格指数(CPI)           2.7%/摩根大通/10月                            
                          约2.7%/央行副行长/10月                           
                          2.7%左右/中国银行/9月                            
                          3%/中信证券/6月                              
                          2.8%/中金公司/6月                                                     
                                       
                          3.0%/瑞银/6月                                     
                          低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月
                          3.3%/经合组织/5月               
                          3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月
                          3.5%/社科院/4月                               
                          3.5%左右/国研中心/4月
                          3.3%/中金公司/4月                           
                          3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月
                          4%左右/亚洲开发银行/4月                                            
                          3.5%左右/美银美林/3月
                          4%/摩根士丹利/3月 
                          3.5%左右/花旗/2月                                                     
              
                          3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
                          3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月            
                          4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月                 

                                            
  工业生产者出厂          约-1.8%/交通银行/12年11月                          -2.2%/6.0%
  价格指数(PPI)           4%以内/国研中心/4月                            
                                                                 


  广义货币     14%        15%/摩根大通/12年1月                               13.9%/13.6%     
  供应量(M2)              14%-15%/交行金融研究中心/1月                    (13.9%为11月数据) 
                                     
                                                                                                
                   

  新增人民币贷款          8.4-8.5万亿元/交行金融研究中心/12年12月         5,229亿元/7.47万亿元
                          8.2万亿元/摩根大通/1月                   
                          8万亿元左右/中国银行/11年12月                
                          9-10万亿元/中金公司/12月                    

                                    
  贸易顺差/逆差           1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 196.3亿美元/1,551.4亿
美元
                          1,550亿美元/摩根大通/2月
                          410亿美元/美银美林/1月                
                          1,200亿美元/交行金融研究中心/1月      
                          1,350亿美元/社科院/11年12月              
                                  
                                      
  社会消费品    14%       14.2%左右/国家信息中心/12年12月                     14.9%/17.1%
  零售总额                16%-17%/商务部研究院/2012年3月                       
                          17%/交行金融研究中心/1月                      
                          15.7%/社科院/11年12月                         
                                                                       
                                 
  固定资产投资  16%       21.1%/摩根大通/12年12月                             20.7%/23.8%
  (不含农户)              20%左右/亚洲开发银行/4月                      (20.7%为2012年1-11月数据
) 
                          18%左右/摩根士丹利/2月
                          20%左右/国研中心主任李伟/2月
                          21%左右/交行金融研究中心/1月                                      
                          22.8%/社科院/11年12月                                       

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)
    

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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