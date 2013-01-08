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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:23 BJT

台湾债市: RP利率持稳,券源稀少以续做为主

路透台北1月8日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周二大致持稳.钱多券少,券商以到期续做为主,利率多维持在区间低档,并未大举跌破下缘.

证券商交易员表示,市场资金流窜,早上才刚结束与客户的交易,对方随即询问明日是否有券可做.惟目前手中券源相对稀少,可供新承做的案子不多.

"有一家投信从2日排队,到现在还没排到."一券商资金调度人士说.

惟纵然如此,公债与公司债RP利率并未再大举跌破0.70%与0.80%的铁板区.交易员指出,主要是考量与客户间的关系维系,再者则是农历年关前的资金需求.虽然市场有更低的成交纪录,但应该属于少数个案.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%.

交易商表示,本周紧缩因素尚有周三(9日)交割400亿台币的15年期102/1公债.(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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