更新版 1-新债招标: 国开行今年首批福娃债受欢迎,中标利率均低于预期

* 国开行今年首发福娃债,受市场欢迎

* 中标利率全部低于预期,一、三年品种尤甚

* 宽松资金面支持配置需求释放

* 新债结果向好利好短期行情 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月8日 - 中国国家开发银行 周二今年首批五债联发(市场戏称为"福娃债)中标利率均低于预期.持续宽松的资金面下,投资者的配置需求得以释放.在国开债后续收益率将温和波动预期推动下,配置盘介入较为积极.

交易员指出,从招标结果上看,短期新债中标利率大幅低于预期,而五年以上的中长期品种中标利率则与预期相差较小.显示出本次新债结果走好,主要是由流动性推动的结果

并且市场预计今年债市收益率整体将维持区间运动,向上和向下运动的空间都受限.在此情势下,配置需求释放相对均匀.而目前的国开债绝对收益率已上行至高位,对配置盘来说值得介入.

业内人士稍早透露,国开行此前招标的1/3/5/7/10年固息债,中标利率分别为3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%和4.43%.对应的投标倍数分别是2.89倍、4.84倍、3.29倍、2.12倍和1.91倍.

五只新债中,三、五和七年期品种采用多种利率(美国式)方式招标,边际中标利率分别为3.91%、4.18%和4.34%.

根据周一的路透调查,市场预期国开行1/3/5/7/10年固息债中标利率分别为3.42%、3.94%、4.20%、4.36%、4.46%.

"你看一年和三年的就招的比预期低很多,这明显是流动性推动的.另外都预期今年收益率下行和上行空间都不大,既然预计后续收益率涨不了太多,配置需求释放就会均匀,而且早拿债早收息."北京一券商交易员称.

他进一步解释,预计今年通胀整体维持温和,资金面整体宽松概率也较大,利率债收益率上行幅度将较为温和.对配置盘来说,择时介入将愈加不重要,配置需求释放就更加均匀.

上海一银行交易员认为,本次新债发行结果优于预期,提振市场信心,预计亦能带动短期内一、二级市场走势.

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种的估值相应为3.4702%、3.9428%、4.2092%、4.3919%和4.4624%.

中国银行间资金市场周二质押式回购利率 整体呈低位徘徊走势.跨年的资金需求小高峰渡过之后,流动性供给过剩更趋明显,而距离春节假期尚有一段时间,预计短期内资金需求仍偏弱.

上述国开行新债具体条款如下:

第1-5期债

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发行总量 各品种均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日/起息日 1月10日

分销期 1月9日-1月10日

上市日 一年:1月14日;

三年、五年、七年和10年:1月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留