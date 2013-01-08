路透基点: 华润电力贷款案主办行家数已逾10家--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,已有超过10家银行作为主办行,参与华润电力控股有限公司的30亿港元(3.87亿美元)四年期贷款案.

银行超额认购承贷,几乎达到此贷款案的两倍,且由于超额承贷,可能不会进行一般联合贷款.

先前已报导,中国建设银行正协调该笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.

承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.

2012年11月,华润雪花啤酒公司与四家银行签署2亿美元三年期贷款.消息人士称,华润雪花啤酒是次贷款综合收益不到200个基点.华润雪花啤酒是香港上市的华润创业与英国酿酒商SABMiller组建的合资企业.

2012年9月,华润(控股)签署2亿美元三年期定期贷款,综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元自行安排的俱乐部贷款.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)