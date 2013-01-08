路透基点: 葫芦岛青山水库建设的约9.74亿元人民币联贷案签署

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月7日 - 路透旗下基点引述消息人士报导称,辽宁省葫芦岛青山水库建设有限公司于12月27日签署了9.7355亿元人民币(1.563亿美元)15年期银团贷款.
根据当地媒体,牵头行上海浦发银行葫芦岛分行承贷4.7355亿元,中国建设银行葫芦岛分行、葫芦岛银行、葫芦岛市农村信用合作社作为参贷行,分别承贷3亿元、1亿元和1亿元.
所筹贷款用于辽宁省葫芦岛市青山水库的建设.
根据政府去年的声明,青山水库工程批复总投资28.3亿元,建设工期44个月,项目建成后日供水量17.1万吨.(完)
(编译 王兴亚; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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