中国债市: 2012年商业银行债发行4,387亿元,中信证券承销额仍居首

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达4,386.8亿元人民币,同比增长约24.7%;其中,中信证券 以980亿元蝉联承销额头名. 此外,中金公司和海通证券 分别以930亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 中银国际证券和瑞银证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为中信建投证券、工商银行 、高盛高华证券、瑞信方正证券和长江证券. 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)