《全球市场》 亚洲股市下跌,因财报季及欧洲央行会议前情绪谨慎

澳洲11月贸易逆差升至2008年初以来最大,但近期铁矿石价格迅速攀升,暗示澳洲贸易状况已走出了最糟糕的境地.

中国第四季国内生产总值(GDP)增速料升至7.8%,通胀微升投资生产持稳.

周四中国将公布贸易数据.路透调查综合25位机构分析师的预测中值显示,中国2012年12月进、出口同比增幅均有望较前月温和回升,贸易顺差则环比基本持平.

在公布经济增长数据之前,中国将在周四公布贸易数据.该数据包括金属进口和出口预估.

欧元走强以及对中国经济数据的期望支撑伦敦期铜,后者价格上涨0.3%至每吨8,096美元.

瑞士信贷驻新加坡的金属分析师Ivan Szpakowski称,"或许有这样的看法,金属短期超卖了."其还称欧元涨势也提供了一臂之力.

美国原油期货 上涨0.1%至每桶93.30美元,洲际交易所布兰特原油期货 走高0.1%至111.50美元.(完)