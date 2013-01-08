《全球市场》 亚洲股市下跌,因财报季及欧洲央行会议前情绪谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
澳洲11月贸易逆差升至2008年初以来最大,但近期铁矿石价格迅速攀升,暗示澳洲贸易状况已走出了最糟糕的境地.
中国第四季国内生产总值(GDP)增速料升至7.8%,通胀微升投资生产持稳.
周四中国将公布贸易数据.路透调查综合25位机构分析师的预测中值显示,中国2012年12月进、出口同比增幅均有望较前月温和回升,贸易顺差则环比基本持平.
在公布经济增长数据之前,中国将在周四公布贸易数据.该数据包括金属进口和出口预估.
欧元走强以及对中国经济数据的期望支撑伦敦期铜,后者价格上涨0.3%至每吨8,096美元.
瑞士信贷驻新加坡的金属分析师Ivan Szpakowski称,"或许有这样的看法,金属短期超卖了."其还称欧元涨势也提供了一臂之力.
美国原油期货 上涨0.1%至每桶93.30美元,洲际交易所布兰特原油期货 走高0.1%至111.50美元.(完)
(编译 田建华; 审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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