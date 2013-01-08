背景资料: 中国2012年商业银行债承销排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达4,386.8亿元人民币,同比增长约24.7%;其中,中信证券 以980亿元蝉联承销额头名. 此外,中金公司和海通证券 分别以930亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 中银国际证券和瑞银证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为中信建投证券、工商银行 、高盛高华证券、瑞信方正证券和长江证券.