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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 13:12 BJT

背景资料: 中国2012年商业银行债承销排行榜

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达4,386.8亿元人民币,同比增长约24.7%;其中,中信证券 以980亿元蝉联承销额头名. 此外,中金公司和海通证券 分别以930亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 中银国际证券和瑞银证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为中信建投证券、工商银行 、高盛高华证券、瑞信方正证券和长江证券.

以下为2012年商业银行债承销具体排名: 1.按承销金额:(前10位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中信证券 980.2

2 中金公司 929.8

3 海通证券 448

4 中银国际证券 326.7

5 瑞银证券 273.4

6 中信建投证券 219

7 工商银行 163.3

8 高盛高华证券 160.00

9 瑞信方正证券 137 10 长江证券 100

2.按承销期数:(前五位) 排名 主承销商 承销期数

1 中信证券 30

2 中金公司 22

3 工商银行 8

南京银行 8

5 海通证券 7

中信建投证券 7 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
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