背景资料: 中国2012年商业银行债承销排行榜

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达4,386.8亿元人民币,同比增长约24.7%;其中,中信证券 以980亿元蝉联承销额头名. 此外,中金公司和海通证券 分别以930亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 中银国际证券和瑞银证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为中信建投证券、工商银行 、高盛高华证券、瑞信方正证券和长江证券.
以下为2012年商业银行债承销具体排名: 1.按承销金额:(前10位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中信证券 980.2
2 中金公司 929.8
3 海通证券 448
4 中银国际证券 326.7
5 瑞银证券 273.4
6 中信建投证券 219
7 工商银行 163.3
8 高盛高华证券 160.00
9 瑞信方正证券 137 10 长江证券 100
2.按承销期数:(前五位) 排名 主承销商 承销期数
1 中信证券 30
2 中金公司 22
3 工商银行 8
南京银行 8
5 海通证券 7
中信建投证券 7 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选