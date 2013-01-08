路透基点: 赛得利5亿美元贷款案一般银团获约12家银行加入--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导,根据消息人士指出,赛得利国际(Sateri International)5亿美元贷款案,已约有12家银行在一般银团阶段加入.

一消息人士称,这项贷款已吸引总额超过7亿美元认贷,希望在月底完成签署.

先前曾报导,该项联贷由荷兰银行、Banco Itau、西班牙国际银行和瑞穗实业银行牵头,分为一笔4亿美元五年期分期偿还贷款和一笔1亿美元三年期循环信贷.消息人士指出,4亿美元由四家牵头行平分承贷.

定期贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码387.5个基点,循环信贷的利率为362.5个基点,以及125个基点的承诺费.

承诺5,000万美元或以上者,获得最高费用150个基点及牵头行头衔.承诺2,500-4,900万美元者,获得先付费用125个基点及主办行头衔;承诺1,000-2,400万美元者,获得100个基点费用及安排行头衔.

资金将通过SC International Macao Commercial Offshore Ltd借入.

赛得利国际是新加坡金鹰集团(RGE)旗下唯一在香港上市的公司.