路透基点: 赛得利5亿美元贷款案一般银团获约12家银行加入--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导,根据消息人士指出,赛得利国际(Sateri International)5亿美元贷款案,已约有12家银行在一般银团阶段加入.
一消息人士称,这项贷款已吸引总额超过7亿美元认贷,希望在月底完成签署.
先前曾报导,该项联贷由荷兰银行、Banco Itau、西班牙国际银行和瑞穗实业银行牵头,分为一笔4亿美元五年期分期偿还贷款和一笔1亿美元三年期循环信贷.消息人士指出,4亿美元由四家牵头行平分承贷.
定期贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码387.5个基点,循环信贷的利率为362.5个基点,以及125个基点的承诺费.
承诺5,000万美元或以上者,获得最高费用150个基点及牵头行头衔.承诺2,500-4,900万美元者,获得先付费用125个基点及主办行头衔;承诺1,000-2,400万美元者,获得100个基点费用及安排行头衔.
资金将通过SC International Macao Commercial Offshore Ltd借入.
赛得利国际是新加坡金鹰集团(RGE)旗下唯一在香港上市的公司.
RGE的事业包括纸浆和纸业,棕榈油提炼厂和炼油厂,特殊纤维厂.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选