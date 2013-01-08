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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 12:22 BJT

(重发)更新版 1-《中国数据观测》12月新增贷款料略升至5,500亿,M2增速维持高位

(重发以调整内文表格)
    * 公布内容: 中国12月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间,最晚1月15日


  --调查结果: 
 12月指标                  中值       区间       上月    上年同期   参与预测机构数
 广义货币供应量(M2)同比%    14     13.2-14.3     13.9      13.6          24
 新增人民币贷款(亿元)     5,500   4,500-6,730    5,229    6,405          24
 人民币贷款余额同比%       15.2    10.5-15.6     15.7      15.8          15
 外汇储备(万亿美元)       3.305   3.290-3.370   *3.290    3.181          10
 (注: *外汇储备为2012年9月末数值                                          
 )                                                                 
 
  --数据要点:

  中国央行将公布的2012年12月新增人民币贷款规模预计略高于上月,总体保持平稳.而M2同比增速处于处今年
以来较高水平,因第四季度社会融资总量新增多于往年同期,且年末考核压力下存款回表.

  接受路透调查的24家机构预测中值显示,12月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.0%;而新增人民币贷款
则在5,500亿元,略高于上月的5,229亿元.
    
  路透调查并显示,中国2012年底的外汇储备料将从9月末的3.290万亿美元微增至3.305万亿美元.

  分析师普遍相信,受银行持有企业债券持续多增、财政存款年末大幅下放、以及银行加大存款吸收力度等因
素的共同影响,支撑12月M2达14%的增速.此前11月新增信贷规模季节性滑落,但当月社会融资规模数据仍然显示
出了对实体经济的强力支持态势.

  交通银行金融研究中心高级研究院鄂永健称:"2013年经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长.
预计货币政策保持稳健,银行保持一定信贷供应能力,但为防止投资过热、避免房价大幅反弹,银行总体信贷环
境也不会过于宽松,准备金率不会大幅下调也对银行信贷投放构成一定限制."

  高盛高华的报告则认为,12月份人民币贷款规模将比11月份略有下降,约为5,000亿元,低于预期的贷款供应主
要反映了货币当局的谨慎立场;财政存款变动对M2的推动作用与2011年12月份相比可能有所减弱.虽然外汇可能
为净流入,但预计规模不会很大.因此,预计12月份M2同比增速或不及11月.

  中国年度中央经济工作会议提到,2013年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度
增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.

  欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 

  以下为本次路透调查结果:

  机构名称        外汇储备       M2           新增贷款       人民币贷款余额 
                (万亿美元)    (同比%)      (10亿元人民币)       (同比%)    
  澳新银行         ~           14.0          620.0             ~
  中银国际        3.320        13.5          450.0            15.5 
  交通银行         ~           14.1          650.0             ~
  美银美林         ~           13.8          500.0            15.2 
  东方汇理        3.370        13.6          610.0            15.2 
  国开证券         ~           13.8          550.0            15.6
  建设银行        3.300        14.2          620.0            15.3 
  中金公司         ~           13.5          550.0             ~
  中信证券         ~           14.2          500.0             ~
    高盛          ~           13.7          500.0            15.2 
  广发银行         ~           13.9          550.0            10.5
  海通证券         ~           13.7          580.0             ~
  高频经济        3.310        13.2          673.0             ~
  华宝信托        3.300        14.0          500.0            15.1 
  兴业银行         ~           14.3          550.0            15.1 
  摩根大通         ~           13.2          550.0            15.1 
  招商证券         ~           14.0          500.0             ~
  瑞穗证券        3.300        14.0          550.0            15.5 
  华侨银行        3.300        14.1          500.0             ~
  北京领先国际
      金融资讯    3.290        14.0          495.0            15.0 
  申银万国         ~           13.7          560.6            15.2 
  渣打银行        3.330        14.0          550.0             ~
   瑞银           ~           14.2          550.0            15.1
  浙商证券        3.340        14.0          560.0            15.5  

 (发稿 谢衡; 审校 黄凯/张喜良)
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