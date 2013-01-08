路透基点: 新鸿基地产向银行发出50亿港元的贷款邀请

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,新鸿基地产(SHKP)已经向合作关系密切的银行发出了贷款条件协议书,拟融资50亿港元.

消息人士透露,此笔五年期贷款包括定期贷款和循环信贷两部分.

受邀银行的最低承贷额为5亿港元,综合收益约为158个基点.

借款方自去年10月就开始与贷款银行进行磋商.

标准普尔恰在今日给予Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Ltd.发起的一笔十年期美元固息优先无担保票据"A+"的评级.该票据被置于由新鸿基地产提供担保的一个50亿美元的中期票据发行机制下来进行发行.所筹资金将用于一般营运支出以及为到期债务提供再融资.

新鸿基曾在2011年4月自行安排过一笔167.5亿港元的五年期再融资案,次级承销阶段的综合收益为85个基点,一般银团部分的综合收益是83个基点,贷款利率较香港银行间同业拆息(Hibor)高75个基点.借款人是新鸿基地产(金融服务)有限公司,由母公司新鸿基地产提供担保.

2011年10月时,新鸿基完成一档五年期Reg S美元债券定价,筹资5亿美元,利率较美国公债收益率高出245个基点,定价与最后参考价格相符.这档优先无担保债券票息为3.5%,续发价格为99.901,收益率3.522%.(完)