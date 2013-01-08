中国货币市场: 回购利率低位徘徊,短期内资金需求料仍偏弱

路透上海1月8日 - 中国银行间资金市场周二早盘质押式回购利率 整体呈低位徘徊走势.跨年的资金需求小高峰渡过之后,流动性供给过剩更趋明显,而距离春节假期尚有一段时间,预计短期内资金需求仍偏弱.

"现在大家资金都不缺,钱紧的时候压力大,钱多出不去也挺难受的,"北京一银行交易员称.

他并指出,尽管今日公开市场为小幅净回笼,但在当前的宽裕资金环境下,影响程度很有限,资金面迎来真正考验恐怕还要等到春节长假(2月9-15日)前的一两周.

中国央行周二公开市场逆回购操作量缩至380亿元人民币,致单日净回笼规模320亿元.在市场平稳渡过例行存款准备金清算补缴等因素引起的资金需求集中期后,机构对公开市场逆回购依赖性有所降温.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1470 2.1160 +3.10

七天 3.1175 3.1695 -5.20

14天 3.1766 3.2368 -6.02