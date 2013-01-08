中国汇市: 人民币早盘随中间价走升,盘中购汇需求略增引关注

* 人民币即期早盘跟随中间价走升

* 交投相对活跃,盘中购汇需求增加引关注

* 结汇盘仍占据优势

* 后期人民币小幅升值概率大

路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走升,因中间价连续第二天上扬,且结汇盘仍占优势.但值得关注的是,美元价格下跌引发购汇意愿上升,令盘中购汇增加,交投相对活跃.

交易员称,人民币上涨固然有中间价引领的因素,不过从美元等外围形势看,人民币升值的压力不是很大.而从今日购汇主力军为中资大行来看,背后或有监管层的意愿,即推动市场向双向波动的方向发展.

"今天买(美元)得挺凶的,从开盘到现在一直在买,我们感觉(美元/人民币)中间价低也是一方面,另外觉得背后有一点监管层在托市的感觉,"上海一外资行交易员称.

北京时间12:21,人民币兑美元即期报6.2257元,上日收报6.2296元.今日人民币兑美元中间价 为6.2804元,上日中间价为6.2872元.

上海一大行交易员并预计,人民币受基本面支撑,近期小幅升值的概率较大,且从客户的需求看,没有太明显的资金流出迹象,还是净结汇的月份比较多,客盘结汇因素比较强.

他并预计,2013年人民币将小幅升值1-2%左右.

接受路透调查的25家机构预测中值显示,中国12月出口同比增速为4%,高于上月的2.9%;进口增速则为3%,亦高于上月的0%;贸易顺差预计为197亿美元,上月为196.3亿美元.

东京汇市欧元兑日圆周二持稳,从稍早低位反弹,因日本财务大臣麻生太郎称日本将购买欧洲稳定机制(ESM)债券.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3110/40,上日尾盘为6.3160.

北京时间12:24,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2079/91元,上一交易日尾盘报6.2090元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)