中国汇市: 人民币早盘随中间价走升,盘中购汇需求略增引关注

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币即期早盘跟随中间价走升
* 交投相对活跃,盘中购汇需求增加引关注
* 结汇盘仍占据优势
* 后期人民币小幅升值概率大
路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走升,因中间价连续第二天上扬,且结汇盘仍占优势.但值得关注的是,美元价格下跌引发购汇意愿上升,令盘中购汇增加,交投相对活跃.
交易员称,人民币上涨固然有中间价引领的因素,不过从美元等外围形势看,人民币升值的压力不是很大.而从今日购汇主力军为中资大行来看,背后或有监管层的意愿,即推动市场向双向波动的方向发展.
"今天买(美元)得挺凶的,从开盘到现在一直在买,我们感觉(美元/人民币)中间价低也是一方面,另外觉得背后有一点监管层在托市的感觉,"上海一外资行交易员称.
北京时间12:21,人民币兑美元即期报6.2257元,上日收报6.2296元.今日人民币兑美元中间价 为6.2804元,上日中间价为6.2872元.
上海一大行交易员并预计,人民币受基本面支撑,近期小幅升值的概率较大,且从客户的需求看,没有太明显的资金流出迹象,还是净结汇的月份比较多,客盘结汇因素比较强.
他并预计,2013年人民币将小幅升值1-2%左右.
接受路透调查的25家机构预测中值显示,中国12月出口同比增速为4%,高于上月的2.9%;进口增速则为3%,亦高于上月的0%;贸易顺差预计为197亿美元,上月为196.3亿美元.
东京汇市欧元兑日圆周二持稳,从稍早低位反弹,因日本财务大臣麻生太郎称日本将购买欧洲稳定机制(ESM)债券.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3110/40,上日尾盘为6.3160.
北京时间12:24,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2079/91元,上一交易日尾盘报6.2090元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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