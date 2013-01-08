中国债市动态: 国开新债结果延续现券暖势,加强机构开年配置行情预期

路透北京1月8日 - 中国银行间债市周二早盘现券继续维持暖势.市场人士表示,新年首发国开新债需求显好,给机构开年配置行情预期以更多的期待;中短期券种中,利率债和中高等级信用债均有较好的表现.

"三年、五年国开债都下了五个点左右,信用债表现也还可以...当前肯定算配置性开年行情,"上海一银行交易员称.

不过,他也指出,国内外经济都在缓慢复苏当中,国内通胀压力也有所抬头,其并不认为行情持续时间和走暖幅度会特别大;最近现券期限利差的增宽,继续佐证着机构在市场暖流中的防御心态,仅是在资金面助力下介入中短债.

业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标发行的年内首次新债结果均显好,热络需求推动五期新债结果均较先前预期低3个基点(bp)以上.

路透最新调查结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.就12月单月而言,受季节性因素影响,通胀将略有回升, CPI同比涨幅预计升至2.3%;工业、投资和消费则将延续近两月趋稳的态势.