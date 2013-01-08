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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 17:56 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月8日

路透上海1月8日 - 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模   期限    发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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*华能集团    200       50        6   1/9簿记建档  中信银行    AAA      1/11      1/14
                                                  国开行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人    注册金额 拟发规模  期限       发行日      主承销商 主体评级   起息日 上市日 
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*北京建工集团  10         5      12     1/11簿记建档   北京银行    AA       1/14   1/15
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*扬州自来水     5         3      12     1/15簿记建档   交通银行    AA-      1/16   1/17 
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*贵州黔桂发电   7         7      12     1/15簿记建档   中信证券    AA-      1/16   1/17
                                                       中信银行
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*江苏苏豪       8         8      12     1/15簿记建档   中信银行    AA       1/17   1/18
控股集团                                               兴业银行
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*中国庆华       6         3      12     1/15簿记建档   北京银行    AA-      1/16   1/17
能源集团                                               国开行
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*上海南汇      26         8      12     1/15簿记建档   建设银行    AA+      1/16   1/17
发展集团                                               中国银行
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安信证券       35        10       3       1/9招标      兴业银行    AAA      1/10   1/11
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世纪阳光纸业    6         3      12     1/9簿记建档    浦发银行    AA-      1/11   1/14         
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包钢稀土       20        10      12     1/9薄记建档    民生银行    AAA      1/10   1/11
                                            浦发银行  
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亚太机电集团   3.2       1.6     12     1/9薄记建档    北京银行    A+       1/10   1/11
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招商证券       86        30       3       1/10招标     工商银行等  AAA      1/11   1/14
 
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广汇汽车       25        15      12     1/10簿记建档   招商银行    AA       1/14    1/15    
服务公司                                              工商银行
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珠海九洲       5.9        3      12     1/15簿记建档   光大银行    AA-      1/16   1/17
旅游集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商   主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*唐山曹妃甸    3         3       5   1/15簿记建档  浦发银行      AA       1/17     1/18
港务公司
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*温州现代     20        10       3   1/15簿记建档  光大银行      AA       1/16     1/17
服务投资集团                                       工商银行
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*贵阳中化      7         7       3   1/15簿记建档  中信银行      AA-      1/17     1/18
开磷化肥
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光明食品      20        20       3   1/9薄记建档   农业银行      AA+      1/11     1/14
集团                                               中国银行
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西王集团      18        10       5   1/9薄记建档   兴业银行      AA       1/10     1/11
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福建交通      10         3       5   1/10簿记建档  国开行        AA       1/11     1/14
建设集团
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武汉中原       5         3       3   1/10簿记建档  民生银行      AA-      1/11     1/14
电子集团
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广汇汽车      24         5       3   1/10簿记建档  国开行        AA       1/11     1/14
服务公司                                           光大银行  
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中国铁物       3         3       3   1/10簿记建档  农业银行      AAA      1/14     1/15
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广东广业资产  10         5       7   1/10簿记建档  浦发银行      AA+      1/14     1/15
                 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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南京城投     19.8        10      15  1/11簿记建档  中信证券      AAA      1/14     1/15
控股集团            (第10年末附投资者选择权)       南京银行
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福建三安集团  27          5      5   1/11簿记建档  国开行        AA       1/14     1/15
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陕西高速集团  50         30      5   1/14簿记建档  国开行        AA       1/15     1/16
                                                   浦发银行
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中国重汽集团  30         15      5   1/14簿记建档  工商银行      AA+      1/15     1/16
                                                   北京银行
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东北特钢集团  14         14      5   1/14簿记建档  中国银行      AA       1/15     1/16
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日    主承销商  债项评级     起息日    上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日)  
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*乌鲁木齐    4.8      4.8      3    1/15簿记建档 兴业银行    AAA         1/16      1/17
中小企业        (中债信用增进公司提供担保)
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*重庆两江    2.1      2.1      3    1/16簿记建档 光大银行    AAA         1/18      1/21
新区中小企业    (中债信用增进公司提供担保)    
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苏州新兴产业 2.06     2.06     3    1/10簿记建档 建设银行    AAA         1/11      1/14
                (中债信用增进公司提供担保)       国开行 
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   注:*代表新增.(完)    

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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