中国新债: 华能集团周三将发行50亿元超短融,期限六个月

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月8日 - 中国华能集团周二公告称,将于周三(9日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限六个月.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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华能集团 200 50 6 1/9簿记建档 中信银行 AAA 1/11 1/14
国开行
===============================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选