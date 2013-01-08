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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 13:07 BJT

中国新债: 华能集团周三将发行50亿元超短融,期限六个月

路透上海1月8日 - 中国华能集团周二公告称,将于周三(9日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限六个月.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华能集团 200 50 6 1/9簿记建档 中信银行 AAA 1/11 1/14

国开行

===============================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
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