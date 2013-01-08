香港金融: 金管局近三年来首度增发外汇基金票据,因应资金流入

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月8日 - 香港金管局近三年来首度增发外汇基金票据.分析师周二表示,国际热钱持续流入亚洲地区,特别是中国相关资产,预料港元仍会持续走强,金管局仍有机会持续增发票据.
金管局昨日傍晚表示,将在本月的三次投标中增发共210亿港元的外汇基金票据,期限为三个月及六个月,以因应银行在流动资金管理的需求.前次增发票据是在2010年5月,金管局当时亦注入大量资金以缓和港元强势.
在金管局近期向市场注入逾千亿港元后,法国东方汇理银行资深策略师张淑娴指出,金管局此举并不令人意外.
"市场可以消化这些新增的票据,对于殖利率的影响极有限,"张淑娴说,"我们预期金管局还会再继续增发票据,以自市场收回流动性.银行总结余在1,500亿港元水平,对他们来说似乎是较适宜的水准."
根据联系汇率制度,一旦港元走强并触及强方兑换保证,金管局便会向市场注入港元,以维系港元兑美元在7.75-7.85区间.此时,银行总结余也会相应增加.金管局自10月20日迄今已向市场注入1,071.93亿港元或138.31亿美元,令银行总结余达到2,558.5亿港元.
据一相关官方人士指出,与一般货币政策不同的是,金管局并不主动藉由银行总结余水平来引导利率,是否增发票据,视市场需求而定.
本地时间中午时,港元兑美元 报7.7515.
在美国首轮QE(量化宽松)后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元,此后大致维持在1,500亿港元左右.
金管局今日标售的91天期外汇基金票据平均中标利率为0.07%,182天期为0.08%.
金管局于1990年3月推出外汇基金票据及债务计算,发行期限由三个月及10年期不等.金管局在网站上说明,只有在资金流入的情况下,才会发行新的外汇基金票据及债券,以确保增发票债券得到外汇储备十足支持.(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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