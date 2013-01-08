香港金融: 金管局近三年来首度增发外汇基金票据,因应资金流入

路透香港1月8日 - 香港金管局近三年来首度增发外汇基金票据.分析师周二表示,国际热钱持续流入亚洲地区,特别是中国相关资产,预料港元仍会持续走强,金管局仍有机会持续增发票据.

金管局昨日傍晚表示,将在本月的三次投标中增发共210亿港元的外汇基金票据,期限为三个月及六个月,以因应银行在流动资金管理的需求.前次增发票据是在2010年5月,金管局当时亦注入大量资金以缓和港元强势.

在金管局近期向市场注入逾千亿港元后,法国东方汇理银行资深策略师张淑娴指出,金管局此举并不令人意外.

"市场可以消化这些新增的票据,对于殖利率的影响极有限,"张淑娴说,"我们预期金管局还会再继续增发票据,以自市场收回流动性.银行总结余在1,500亿港元水平,对他们来说似乎是较适宜的水准."

根据联系汇率制度,一旦港元走强并触及强方兑换保证,金管局便会向市场注入港元,以维系港元兑美元在7.75-7.85区间.此时,银行总结余也会相应增加.金管局自10月20日迄今已向市场注入1,071.93亿港元或138.31亿美元,令银行总结余达到2,558.5亿港元.

据一相关官方人士指出,与一般货币政策不同的是,金管局并不主动藉由银行总结余水平来引导利率,是否增发票据,视市场需求而定.

本地时间中午时,港元兑美元 报7.7515.

在美国首轮QE(量化宽松)后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元,此后大致维持在1,500亿港元左右.

金管局今日标售的91天期外汇基金票据平均中标利率为0.07%,182天期为0.08%.