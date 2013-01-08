波音787因未获“适航证”,向中国客户延期交付

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月7日 - 中国民航总局称，尚未批准向波音 787颁发型号合格证。这导致波音787交付中国客户的时间延期。
中国南方航空 订购了10架波音787，本有望在2012年接收首架波音787，但却因波音未获得中国管理机构的认证而推迟。
中国媒体报导称，海南航空 订购的波音787也因相同原因推迟交付，该公司原计划在去年接收5架波音787。
任何飞机投放中国市场前，都需先获得中国民航总局颁发的型号合格证。
中国民航总局周一向路透回复电邮称，他们仍在审批波音787的型号合格证。
邮件称，颁发型号合格证的时间在很大程度上将取决于波音和美国联邦航空局（FAA）的合作诚意。
波音787之前已获得了FAA和欧洲航空安全局（EASA）颁发的适航证。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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