香港个股: 雅居乐地产称公司主席遭香港警方起诉非礼罪名,但不影响业务

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月8日 - 中国房地产商--雅居乐地产 周二公告称,香港警方已正式落案起诉该公司主席陈卓林两项非礼罪名;但这不会对公司日常业务与运作造成影响.
陈卓林去年8月底因一宗非礼案遭香港警方拘捕,其后获准保释.据香港警方当时给予路透的书面回覆指出,案情发生于去年7月10日,一名28岁女子报案指其在跑马地渣甸山包华士道一个单位内,遭一名男子非礼.其后雅居乐证实陈卓林因非礼案被捕.
雅居乐表示,该等罪名与公司业务无关,且不会对其日常业务与运作造成影响.
雅居乐午盘初段跌近6%,报11.92港元.(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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