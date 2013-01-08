香港个股: 雅居乐地产称公司主席遭香港警方起诉非礼罪名,但不影响业务

路透香港1月8日 - 中国房地产商--雅居乐地产 周二公告称,香港警方已正式落案起诉该公司主席陈卓林两项非礼罪名;但这不会对公司日常业务与运作造成影响.

陈卓林去年8月底因一宗非礼案遭香港警方拘捕,其后获准保释.据香港警方当时给予路透的书面回覆指出,案情发生于去年7月10日,一名28岁女子报案指其在跑马地渣甸山包华士道一个单位内,遭一名男子非礼.其后雅居乐证实陈卓林因非礼案被捕.

雅居乐表示,该等罪名与公司业务无关,且不会对其日常业务与运作造成影响.

雅居乐午盘初段跌近6%,报11.92港元.(完)

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