企业并购:国开行正审慎复核是否为正大收购平安保险股权提供贷款--消息

路透北京/香港1月8日 - 二位来自中国国家开发银行 的相关人士周二对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险 股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.

南华早报周二也援引消息人士称,因国开行为正大集团提供贷款的交易可能生变,令这宗收购交易暂难迅速达成.

另有接近此事的消息人事向路透表示,国务院已派遣相关人员入驻平安集团进行检查,以明确该公司是否在IPO发行及交易中存在违规.

"这事现在太复杂,我们要有'政治敏感性'..."一位来自国开行内部的人士对路透称.

另一消息人士也指出,检查应该快有结果了,其中确实存在一些问题.

平安集团发言人在接受路透查询时表示,平安方面目前没有可披露的新进展.

此前,汇丰控股 发布公布称,拟将所持15.57%平安保险的股份出售给卜蜂集团(正大集团).

根根据公告,各方已经同意,汇丰将于2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是2013年1月7日前(取较后日期)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.

但此后不久,中国财新杂志便报出正大集团并非平安保险真正的买家,中国最知名的"明天系"基金创始人肖建华才是幕后买家.但平安保险、明天系随后都予以否认.

而到目前为止,尚未有来自监管层中国保监会同意正大收购平安保险股权的任何信息.