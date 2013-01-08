中国债市: 交易商协会发布信用评级自律指引,鼓励双评级

路透北京1月8日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周二发布非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引,首次明确把发行人付费、投资人付费和主动评级三种业务模式涵盖其中.至此,中国首家以投资人付费为盈利模式的评级公司--中债资信评估公司终于有了制度依据.

NAFMII网站刊登的指引并称,鼓励推行双评级制度,提倡由在市场化评价中排名靠前的或不同收费模式的信用评级机构对同一受评对象同时进行评级.该指引将自2013年1月8日起施行.

路透去年10月即援引消息人士称,全新的行业自律指引即将出台,内容涵盖发行人付费、投资人付费和主动评级三种模式,有望实现评级机构之间相互检验和约束.

中国信用评级市场原来仅有2006年中国人民银行发布的信用评级管理指导意见,该文件比较粗线条,只有"被评对象与信用评级机构当事双方签订评级合同,支付评估费"的表述,并未涉及投资人付费,更无主动评级.

首家定位于向投资人收费的评估公司是交易商协会下属的中债资信评估公司,成立于2010年,主要是为投资人提供债券再评级、双评级等服务.而目前,普通信用债发行绝大多数还是发行人付费的"单评级",协会只是在资产支持票据(ABN)领域小幅试水了"双评级"硬性约束.

指引确定的信用评级业务范畴是指以信用评级流程为主线形成的信用评级机构及相关主体活动的总和.信用评级业务包括委托评级业务和主动评级业务,其中委托评级业务分为发行人委托评级业务和投资人委托评级业务等.

其中,主动评级是指信用评级机构未经委托,主要通过公开渠道收集受评对象相关资料,并以此为依据对相关发债主体或债项开展的信用评级.

协会并称,鼓励信用评级机构向市场公开发布主动评级结果和报告.信用评级机构应将主动评级结果特别标注,以区别于委托评级结果,并披露主动评级信息来源、评级方法和程序.(完)

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