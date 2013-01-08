国际油市: 布兰特原油持稳于111美元上方,关注中国经济数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
0514GMT,近月布兰特原油期货 微涨0.02美元至每桶111.42美元,上日收盘大致持稳.美国原油期货 亦微涨0.02美元至每桶93.21美元,上日升0.1美元.
三菱商事石油风险经理Tony Nunan称,今年的油价前景将受到全球可能供过于求的担忧影响.
"全球经济是影响油价的重要因素,但经济走向仍不明朗."Nunan表示.
"最大的问题是中国经济成长,以及石油输出国组织(OPEC)会如何应对供应过剩的状况."
国际能源署(IEA)上个月预估,2013年原油日需求将增加86.5万桶,非OPEC国家的原油日供应量将增加89万桶,受美国页岩油产量增加带动.
不过短期而言,投资者将聚焦本周的几个重要经济事件.
投资者还将关注美国于周二和周三公布的库存数据.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选