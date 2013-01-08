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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 14:27 BJT

全球贵金属: 1月7日SPDR黄金持仓量下降0.10%

路透1月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降0.10%.

以下为该ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,106,141.9 1月7日 43,149,401.0 1月4日 -43,259.0 -0.10%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击

(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击

(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 白云)
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