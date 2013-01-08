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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 14:55 BJT

日本债市: 指标10年债收益率下跌,因公债标售需求强劲

当日涨     上日
                                              跌    
                                   最新报   (基点)    收市价
                                     价             
                                                         
 两年期公债                         0.095%    +0.0      0.095%
 五年期公债                         0.200%    +0.0      0.200%
 10年期公债                         0.825%    -1.0      0.835%
 20年期公债                         1.795%    +0.0      1.795%
 30年期公债                         2.005%    +0.0      2.005%
 10年期公债期   <0#JGB:>            143.43   -0.01      143.44
 货                                                 
                                                              
 注1: 公债期货涨跌为点数.                           
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成                              
 交.                                                
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [
GB/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [U
S/TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>



 (编译 李婷仪; 审校 田建华/张若琪)
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