《中国债券市场每日交易备忘》--1月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.17% 华能集团50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行和国开行主承 安信证券10亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),兴业银行主承 世纪阳光纸业3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 包钢稀土 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和浦发银行主承 亚太机电集团1.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 光明食品集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),农业银行和中国银行主承 西王集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 江苏交通控股公司30亿元一年期短融041355001,票面利率4.62% 春和集团4亿元一年期短融041256045,票面利率6.13% 汕头港集团2.5亿元一年期短融041361001,票面利率5.25% 江苏交通控股公司15亿元三年期中票1382001,票面利率4.84% 重庆綦江区中小企业1.4亿元三年期集优票据051302001,票面利率6% ============================================================================ 三、缴款: 新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融 国中天津水务公司2亿元一年期短融 华立集团6亿元一年期短融 河南宛西制药3亿元一年期短融 兴源轮胎集团6亿元一年期短融 深圳茂业商厦公司8亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 中电投集团10亿元五年期中票0982001付息,票面利率3.90% 宁波交通投资控股10亿元五年期中票1282005付息,票面利率6.36% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --截至2012年底,包括基金、QFII(合格境外机构投资者)等在内的各类专业机构投资者所持A股流通市值占比为 17.40%,较2011年底上升1.73个百分点.分析人士指出,这表明随着政策效应逐步累积,股票市场结构不断优化. --分析人士预计,去年12月CPI同比涨幅约为2.4%,全年CPI同比上涨2.7%左右;分析人士并表示,受春节及天气等 因素影响,预计今年一季度物价同比或继续回升. --知情人士透露,2012年国网公司实际完成电网投资同比微增1%,预计2013年电网投资达3,182亿元,将较2012年 增加逾80亿元,同比增幅4%. --第一财经日报周三报导,有中国央行官员透露,2012年中国银行业盈利增速为18%,尽管相比2011年30%左右的 盈利增速有所下降,但增速依然可观;不过该官员预计,2013年银行业盈利增速可能会降到8%,部分银行可能出现 负增长. 国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇/刘昕)