台湾债市: 殖利率小幅收低,标债前气氛仍偏空

路透台北1月8日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周二小幅收低,因美债价格持续小幅上扬,且 台股回档修正.不过盘面气氛仍偏空,尤其是即将标售的五年与20年新券走势偏弱,预料要等到标售 结果陆续出炉后,盘势才有改观的可能. 虽然债市气氛不佳,不过交易员认为,筹码与资金比例仍不对称,在投资买盘逢高承接策略未变 的状况下,殖利率急弹不易,只会以缓步垫高方式呈现.10年券101/9殖利率明日区间看在1.16-1.18 %. "农历年前有多期券要发行前交易,压力会大一点."一票券商交易员说. 台湾财政部今年第一季将发行2,350亿台币甲类公债(与400亿台币乙类公债,合计共2,750亿台 币),高于今年同期的2,250亿;此外,第一季还将发行650亿台币国库券. 此外,交易商也提及,第一季除公债筹码供应量偏大外,也有不少公司债要标售.像是全球最大 消费电子产品代工商--鸿海 即已发出标单,将在下周二标售总额90亿台币的公司债. 美国公债价格周二在亚洲市场小幅上涨.投资者等待本周公债标售以衡量需求状况,故波动不 大.10年期美债收益率 周二在亚洲盘报1.89%,低于周一美国尾盘的1.91%. 台湾股市周二下跌0.43%.加权股价指数 收低33.43点,报7,721.66点.上日下跌0.65%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.75 0.9055 0.9050-0.9125 29.5 10 101/9 -0.15 1.1690 1.1668-1.1715 118.0 15 102/1 -0.10 1.4870 1.4870-1.4870 0.5 20 102/3 -- 1.6000 1.6000-1.6000 0.5 交易商认为,虽然盘势偏空,不过空方的态度相当谨慎.因一般预料,今年债市走势很可能与去 年相仿,空头行情不会在很短时间内快速反应,而是以小碎步方式缓慢走高,交易商想藉由放空赚到 大钱的难度颇高. "以前可以四两拨千斤,现在靠蛮力打也不见的有效果."一证券商交易员说. 另一票券商交易员则认为,台债还是会随着美债的走势波动,由于美债殖利率已经突破年线支 撑令盘势转空,若殖利率持续弹向2.2-2.3%,台债10年券殖利率可能也会有5个基点的弹升幅度. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1690 5 101/6 0.9000 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)