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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 15:02 BJT

台湾债市: 殖利率小幅收低,标债前气氛仍偏空

路透台北1月8日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周二小幅收低,因美债价格持续小幅上扬,且
台股回档修正.不过盘面气氛仍偏空,尤其是即将标售的五年与20年新券走势偏弱,预料要等到标售
结果陆续出炉后,盘势才有改观的可能.
    
    虽然债市气氛不佳,不过交易员认为,筹码与资金比例仍不对称,在投资买盘逢高承接策略未变
的状况下,殖利率急弹不易,只会以缓步垫高方式呈现.10年券101/9殖利率明日区间看在1.16-1.18
%.
    
    "农历年前有多期券要发行前交易,压力会大一点."一票券商交易员说.
    
    台湾财政部今年第一季将发行2,350亿台币甲类公债(与400亿台币乙类公债,合计共2,750亿台
币),高于今年同期的2,250亿;此外,第一季还将发行650亿台币国库券. 
    
    此外,交易商也提及,第一季除公债筹码供应量偏大外,也有不少公司债要标售.像是全球最大
消费电子产品代工商--鸿海 即已发出标单,将在下周二标售总额90亿台币的公司债.
    
    美国公债价格周二在亚洲市场小幅上涨.投资者等待本周公债标售以衡量需求状况,故波动不
大.10年期美债收益率 周二在亚洲盘报1.89%,低于周一美国尾盘的1.91%. 
     
    台湾股市周二下跌0.43%.加权股价指数 收低33.43点,报7,721.66点.上日下跌0.65%. 
    
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.75      0.9055   0.9050-0.9125        29.5
      10      101/9                     -0.15      1.1690   1.1668-1.1715       118.0
      15      102/1                     -0.10      1.4870   1.4870-1.4870         0.5
      20      102/3                        --      1.6000   1.6000-1.6000         0.5
    交易商认为,虽然盘势偏空,不过空方的态度相当谨慎.因一般预料,今年债市走势很可能与去
年相仿,空头行情不会在很短时间内快速反应,而是以小碎步方式缓慢走高,交易商想藉由放空赚到
大钱的难度颇高.
    
    "以前可以四两拨千斤,现在靠蛮力打也不见的有效果."一证券商交易员说.
    
    另一票券商交易员则认为,台债还是会随着美债的走势波动,由于美债殖利率已经突破年线支
撑令盘势转空,若殖利率持续弹向2.2-2.3%,台债10年券殖利率可能也会有5个基点的弹升幅度.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1690
          5       101/6                       0.9000
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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