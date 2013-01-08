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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 15:52 BJT

路透基点:台湾国硕科技工业和硕禾电子材料将寻求32亿新台币银团贷款

路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点据12月22日的证交所文件报导称,国硕科技工业(Gigastorage Corp)和硕禾电子材料(Giga Solar Materials Corp)为求海外扩张,将寻求总计32亿新台币(约合1.1亿美元)的银团贷款.

据消息人士称,款项将用于投资泰国和日本的发电设备.

据声明称,国硕科技工业将融资12亿新台币,硕禾电子材料将贷款20亿新台币.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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