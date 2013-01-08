路透基点:台湾国硕科技工业和硕禾电子材料将寻求32亿新台币银团贷款

路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点据12月22日的证交所文件报导称,国硕科技工业(Gigastorage Corp)和硕禾电子材料(Giga Solar Materials Corp)为求海外扩张,将寻求总计32亿新台币(约合1.1亿美元)的银团贷款.