路透基点:台湾国硕科技工业和硕禾电子材料将寻求32亿新台币银团贷款

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点据12月22日的证交所文件报导称,国硕科技工业(Gigastorage Corp)和硕禾电子材料(Giga Solar Materials Corp)为求海外扩张,将寻求总计32亿新台币(约合1.1亿美元)的银团贷款.
据消息人士称,款项将用于投资泰国和日本的发电设备.
据声明称,国硕科技工业将融资12亿新台币,硕禾电子材料将贷款20亿新台币.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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