中国债市: 现券暖势带动利率互换整体下行,资金利率低位亦有助力

路透北京1月8日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二整体下移.宽裕流动性支撑下现券续显暖势,对IRS有所带动,加之近期主要资金品种的回购利率下滑,致各期限普跌.

交易人士并表示,受12月采购经理人指数(PMI)良好数据等因素影响,新年开始交易后,风险偏好抬升致IRS上行,现在曲线有所回落或是"市场在慢慢消化前期数据的影响".

"早盘比较平稳,下午的时候卖盘增多,曲线平行下跌,三年下跌4-5个bp(基点)左右,五年今天不是特别活跃,不过比昨天差不多下跌4个bp左右."上海一银行交易员称.

该交易员并指出,近期现券市场买盘比较旺盛,但多集中在中短期品种,而未来如果经济数据进一步显好,料压制长端表现.

中国银行间债市周二现券继续维持暖势.市场人士表示,新年首发国开新债需求显好,给机构开年配置行情预期以更多的期待;中短期券种中,利率债和中高等级信用债均有较好的表现.

中国银行间资金市场周二质押式回购利率 整体呈低位徘徊走势.跨年的资金需求小高峰渡过之后,流动性供给过剩更趋明显,而距离春节假期尚有一段时间,预计短期内资金需求仍偏弱.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4500/3.5520 3.3375/3.4250 3.5500/3.6367 3.7267/3.8233 3.7325/4.0275

上日 3.4520/3.5540 3.3550/3.4450 3.5625/3.6475 3.7350/3.8275 3.7350/4.0300

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变动 -0.0020/-0.0020 -0.0175/-0.0200 -0.0125/-0.0108 -0.0083/-0.0042 -0.0025/-0.0025

注: 以上数据均为按季度计算报价