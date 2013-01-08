金属期市: 期铜表现平稳,受市场对中国经济前景的期望支撑

0718GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8071.25 0.25 +0.00 1.79

上海期铜 58300 80 +0.14 1.07

COMEX期铜 367.25 -0.55 -0.15 0.55

LME期铝 2061.25 -3.75 -0.18 -0.47

上海期铝 15240 -25 -0.16 -0.68

LME期锌 2018.00 -3.00 -0.15 -2.20

上海期锌 15405 -140 -0.90 -0.90

LME期镍 17270.00 60.00 +0.35 0.67

LME期铅 2296.00 -9.00 -0.39 -1.88

上海期铅 15120.00 -50.00 -0.33 -0.85

LME期锡 24070.00 20.00 +0.08 2.86

LME/上海套利价差^ 647 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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