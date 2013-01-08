《汇市简讯》日圆走势震荡,主导盘势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
0701GMT
* 美元/日圆及欧元/日圆下跌0.5%,澳元/美元下跌0.3%,澳元/日圆及新西兰元/日圆下跌0.8%
* 受财报季前审慎气氛影响,亚股下跌,日圆受消息冲击
* 日本财相麻生太郎有关购买ESM债券的评论,提振欧元/日圆
* 美元/日圆脱离87.89高位,守在87.23上方,因有进口商及CTA买盘支撑
* 今日稍晚有瑞典央行会议记录、欧元区信心、零售销售及失业率数据.(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选