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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 16:10 BJT

《汇市简讯》日圆走势震荡,主导盘势

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* 美元/日圆及欧元/日圆下跌0.5%,澳元/美元下跌0.3%,澳元/日圆及新西兰元/日圆下跌0.8%

* 受财报季前审慎气氛影响,亚股下跌,日圆受消息冲击

* 日本财相麻生太郎有关购买ESM债券的评论,提振欧元/日圆

* 美元/日圆脱离87.89高位,守在87.23上方,因有进口商及CTA买盘支撑

* 今日稍晚有瑞典央行会议记录、欧元区信心、零售销售及失业率数据.(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
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