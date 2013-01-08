台湾新债: 台积电与鸿海公司债下周二将同日标售,总额304亿台币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月8日 - 台湾两大代工巨擘--台积电 与鸿海 周二先后宣布,将同时在下周二(15日)进行公司债标售,台积电额度达214亿台币,鸿海也有90亿.
台积电在竞价通知中表示,预计各年期发行金额为五年期95亿、七年95亿、10年24亿台币,增减金额不超过各年期发行金额的50%.
鸿海则预计五年期发行60亿、七年发行30亿台币,增减金额也是不超过各年期发行金额的50%.
有承销商指出,除上述两家大型企业外,台塑集团旗下的南亚 、台塑化,也很有可能在近日发出公司债标单.
路透先前已报导,台湾今年第一季料将有600-700亿台币公司债进行标售,且极有可能会集中在1月即密集进行,打破了第一季为发行空窗期的惯例. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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