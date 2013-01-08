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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 16:25 BJT

台湾新债: 台积电与鸿海公司债下周二将同日标售,总额304亿台币

路透台北1月8日 - 台湾两大代工巨擘--台积电 与鸿海 周二先后宣布,将同时在下周二(15日)进行公司债标售,台积电额度达214亿台币,鸿海也有90亿.

台积电在竞价通知中表示,预计各年期发行金额为五年期95亿、七年95亿、10年24亿台币,增减金额不超过各年期发行金额的50%.

鸿海则预计五年期发行60亿、七年发行30亿台币,增减金额也是不超过各年期发行金额的50%.

有承销商指出,除上述两家大型企业外,台塑集团旗下的南亚 、台塑化,也很有可能在近日发出公司债标单.

路透先前已报导,台湾今年第一季料将有600-700亿台币公司债进行标售,且极有可能会集中在1月即密集进行,打破了第一季为发行空窗期的惯例. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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