亚洲橡胶: TOCOM期胶微幅升高,因日圆升势暂停

TOCOM-6月期胶<0#2JRU:> 结算价上涨0.6%或1.9日圆,报每公斤305.6日圆.

该指标合约盘中交易区间为306.4日圆至301.9日圆.

美元和欧元周二稍早均承压,因投资者削减部分对日圆的空头押注.

上海期交所交投最活跃的5月合约<0#SNR:>收高0.4%,报每吨26,180元人民币.

新加坡商品交易所近月2月橡胶合约最新报每公斤302美分,上涨0.2%.

布兰特原油期货周二持稳于每桶111美元上方,处于窄幅区间波动,投资者在中国关键数据出炉及欧洲央行本周会议前夕倾向于保持谨慎.

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张若琪)