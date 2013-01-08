《中国新债预测》今年首支国债发行配置需求尚佳,料中标利率低于二级

* 招标品种: 财政部2013年第一期五年固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(9日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商

* 预测区间: 3.14%-3.19%

* 预测均值: 3.17%

路透上海1月8日 - 中国财政部周三将招标发行今年首支五年期国债.路透调查显示,今日国开行新债发行火爆,乐观情绪蔓延至国债招标.由于国债绝对收益率偏低,市场需求不及国开债旺盛,但仍有尚佳的配置需求.预计国债中标利率略低于二级市场水平,预测均值落在3.17%

交易员表示,年初以来资金面维持宽松,且一季度整体利率债供给并不多.加之今日国开行新债获配置盘大力介入,预计对于明日国债,机构配置热情亦不差.但五年期国债的绝对收益率无法和同期限金融债相媲美,难以吸引对于收益率有高要求的配置户,所以料明日将将难以复制今日一级市场的火爆市况.

"明天(中标利率)肯定会低了,从今天国开债发行的这个逻辑就能看出来,早买早收息"上海一银行交易员指出.

北京一券商交易员指出,从久期上看,五年期品种一直受到银行青睐,而银行又是配置户中的主力,因此明日整体需求应不错.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2407%.二级市场上,剩余期限约4.6年的120014券 最新报价收益率为3.1800%/3.1700%.

中国银行间资金市场周二质押式回购利率 整体呈低位徘徊走势.跨年的资金需求小高峰渡过之后,流动性供给过剩更趋明显,而距离春节假期尚有一段时间,预计短期内资金需求仍偏弱.

中国国家开发银行 周二今年首批五债联发(市场戏称为"福娃债)中标利率均低于预期.持续宽松的资金面下,投资者的配置需求得以释放.在国开债后续收益率将温和波动预期推动下,配置盘介入较为积极.

刊登在财政部的公告显示,该期国债为财政部今年第一期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,招标结束后,不进行甲类成员追加投标.