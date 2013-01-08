更新版 1-中国汇市: 人民币收涨交投升温,中间价创八个月新高引猜疑

* 人民币即期收创近一个半月新高 * 中间价脱离近两月来波动区间,创八个月新高 * 交投相对活跃,盘中购汇需求增加引关注 * 结汇盘仍占据优势 * 后期人民币小幅升值概率大 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期 周二收创近一个半月新高,结汇盘仍占 优势.今日中间价意外创出八个月新高,脱离近两个月来的波动区间,刺激客盘购汇和结汇需 求轮番上阵,交投较此前升温. 交易员称,美元价格下跌引发购汇意愿上升,但中间价脱离此前波动区间后,市场也在猜 测监管层是否有意将人民币引向升值,从而令市场更加偏向结汇. 此前自去年11月中旬起,中间价一直在6.2852-6.2975区间内缓慢波动,但今天中间价较 昨天跳涨68个点子至6.2804元. 以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 : 收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 6.2241 6.2227 6.2274 6.2804 6.2872 6.2296 上海一大行交易员并预计,人民币受基本面支撑,近期小幅升值的概率较大,且从客户的 需求看,没有太明显的资金流出迹象,还是净结汇的月份比较多,客盘结汇因素比较强.他并预 计,2013年人民币将小幅升值1-2%左右. 但亦有交易员指出,人民币上涨固然有中间价引领的因素,不过从美元等外围形势看,人 民币升值的压力不是很大.而从今日购汇主力军为中资大行来看,背后或有监管层的意愿,即 推动市场向双向波动的方向发展. 接受路透调查的25家机构预测中值显示,中国12月出口同比增速为4%,高于上月的2.9%; 进口增速则为3%,亦高于上月的0%;贸易顺差预计为197亿美元,上月为196.3亿美元.[ID:nL4T 0AC32E] 东京汇市欧元兑日圆周二下滑,但从稍早低位反弹,因日本财务大臣麻生太郎称日本将购 买欧洲稳定机制(ESM)债券. 以下为北京时间17:10,离岸市场人民币报价: 今日 上日 NDF一年期人民币/美元 6.3089/29 6.3160 香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2058/78 6.2090 境内美元人民币一年期掉期 升水报1,140点,相当于市场认为一年后人民币 兑美元将达到6.3381元. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)