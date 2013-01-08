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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 17:12 BJT

台湾汇市: 台币收在平盘附近,海外NDF台币气氛略转弱

* 外资持续回补美元空单
    * 海外NDF美元/台币一周天期换汇点转为溢价
    * 明日主要交投落在29.00上下

    路透台北1月8日 - 台币兑美元 周二收在平盘附近.交易员称,今天外资及寿险回
补美元力道颇强,与出口商抛汇卖压僵持不下,令台币主要交投持续于29元附近徘徊,尾盘则在
央行调节下收回升幅;在风险性资产投资方向尚未明朗之际,而海外无本金交割远期外汇(NDF)
美元/台币一周天期换汇点转为溢价,料短线台币主要交投将狭幅偏弱整理.
    
    汇银人士指出,近日国际股市表现欠佳,台股加权指数也连三日收挫,但并没有出现反转讯
号,只是风险性资产的追价意愿减弱,致汇市交易方向尚未定调.然因近期外商持续回补美元空
单,而出口商抛汇卖压也陆续消化,预估短线台币将略为偏弱整理,料台币明日主要交投维持在
29.00上下.
    
    "外资的美元买盘蛮多的,感觉没有想要加码台股."一名本地银行交易员说.
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,交易员表示,美元/台币一周天期换汇点
由折价转为溢价,一个月及六个月天期换汇点的折价幅度也缩水,显示短线台币气氛略为转弱.
 
       
    台股加权指数 周二收跌0.43%,报7,721.66点;外资及陆资今日在台股卖超68.36亿
台币,连续第三个交易日卖超. 
     
    新兴汇市方面,印尼卢比周二下跌,受进口商美元需求强劲影响,一个月期无本金交割远期
外汇(NDF)触及逾三年最弱水准,而其他亚洲新兴货币则小幅上扬,受中国人民币走坚带动.[EM
RG/SGCN]
    
    本周重要事件及数据包括周二稍晚公布的美国IBD消费者信心指数;周三美国抵押贷款指
数;周四英国央行公布利率决定、欧洲央行管委会会议随后公布利率决议、美国一周初请失业
金人数,及周五美国国际贸易收支、韩国央行基准利率.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.127     29.125    29.000-29.127   29.125   6.81     5.30
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.029     29.006    29.000-29.029   29.005   2.86     2.22
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期         -0.015/0.000      -0.040/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.210/-0.190     -0.270/-0.240    (完)
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