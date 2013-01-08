台湾汇市: 台币收在平盘附近,海外NDF台币气氛略转弱

* 外资持续回补美元空单 * 海外NDF美元/台币一周天期换汇点转为溢价 * 明日主要交投落在29.00上下 路透台北1月8日 - 台币兑美元 周二收在平盘附近.交易员称,今天外资及寿险回 补美元力道颇强,与出口商抛汇卖压僵持不下,令台币主要交投持续于29元附近徘徊,尾盘则在 央行调节下收回升幅;在风险性资产投资方向尚未明朗之际,而海外无本金交割远期外汇(NDF) 美元/台币一周天期换汇点转为溢价,料短线台币主要交投将狭幅偏弱整理. 汇银人士指出,近日国际股市表现欠佳,台股加权指数也连三日收挫,但并没有出现反转讯 号,只是风险性资产的追价意愿减弱,致汇市交易方向尚未定调.然因近期外商持续回补美元空 单,而出口商抛汇卖压也陆续消化,预估短线台币将略为偏弱整理,料台币明日主要交投维持在 29.00上下. "外资的美元买盘蛮多的,感觉没有想要加码台股."一名本地银行交易员说. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,交易员表示,美元/台币一周天期换汇点 由折价转为溢价,一个月及六个月天期换汇点的折价幅度也缩水,显示短线台币气氛略为转弱. 台股加权指数 周二收跌0.43%,报7,721.66点;外资及陆资今日在台股卖超68.36亿 台币,连续第三个交易日卖超. 新兴汇市方面,印尼卢比周二下跌,受进口商美元需求强劲影响,一个月期无本金交割远期 外汇(NDF)触及逾三年最弱水准,而其他亚洲新兴货币则小幅上扬,受中国人民币走坚带动.[EM RG/SGCN] 本周重要事件及数据包括周二稍晚公布的美国IBD消费者信心指数;周三美国抵押贷款指 数;周四英国央行公布利率决定、欧洲央行管委会会议随后公布利率决议、美国一周初请失业 金人数,及周五美国国际贸易收支、韩国央行基准利率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.127 29.125 29.000-29.127 29.125 6.81 5.30 元太外汇经纪公司 29.029 29.006 29.000-29.029 29.005 2.86 2.22 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.270/-0.240 (完)