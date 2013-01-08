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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 17:53 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
              (亿元人民币) 
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*资阳城投           5          6      7.58%        AA-      1/9-1/11      平安证券
                       (第3-6年末每年偿还25%本金)
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*南昌经开           4          7      6.88%        AA       1/9-1/11      平安证券
投资控股               (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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*滁州同创建投       8          7      7.05%        AA       1/9-1/15      国金证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金/以土地使用权提供担保)
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*南通港闸区         12          7      7.15%        AA-      1/9-1/15    东北证券
国有资产经营总公司     (第3-7年每年末偿还20%本金/南通国资控股提供担保)
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安庆城投            18          7      6.76%        AA       12/31-1/9    广州证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)                         国开证券
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中山兴中集团        7          7   前五年5.95%     AA       12/31-1/9     广州证券
          (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;中山交通发展集团提供担保)
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南京新港            7          7      6.80%        AA       1/8-1/10      平安证券
开发总公司             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
             (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)
    

 (整理 李宏薇; 审校 徐永)
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