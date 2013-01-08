《中国企业债发行日程表》--1月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *资阳城投 5 6 7.58% AA- 1/9-1/11 平安证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ======================================================================================== *南昌经开 4 7 6.88% AA 1/9-1/11 平安证券 投资控股 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *滁州同创建投 8 7 7.05% AA 1/9-1/15 国金证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ======================================================================================== *南通港闸区 12 7 7.15% AA- 1/9-1/15 东北证券 国有资产经营总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/南通国资控股提供担保) ======================================================================================== 安庆城投 18 7 6.76% AA 12/31-1/9 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== 中山兴中集团 7 7 前五年5.95% AA 12/31-1/9 广州证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;中山交通发展集团提供担保) ======================================================================================== 南京新港 7 7 6.80% AA 1/8-1/10 平安证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 徐永)