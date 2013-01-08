中国债市: 中短期利率债收益率由稳转降,受国开行新债发行向好提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月8日 - 中国银行间债市周二继续呈现暖意,尤其是在国开行新年首发"福娃债"向好的情况下,昨日较为平稳的利率债收益率也出现下行.不过出于对经济企稳的考虑,长端跌势相对有限.
交易员并指出,此轮开年行情,从中短期信用产品启动,加之新债发行提振带动利率债收益率走低.但总的来说,由于经济基本面和通胀预期对债市压力仍在,此轮行情持续时间值得怀疑.
上海一银行交易员称,国开行新债利率相对较低,带动二级市场利率债收益率亦跟随下行,但仍以中短期为主,"长的下的少."
国家开发银行 上午开年首批五债联发(市场戏称为"福娃债)中标利率均低于预期.持续宽松的资金面下,投资者的配置需求得以释放.在国开债后续收益率将温和波动预期推动下,配置盘介入较为积极.
路透最新调查结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国去年四季度经济增速预计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.
剩余期限约2.3年的固息国债120007券最新成交 在3.04%,上日尾盘为3.07%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
-------------------------------
今日 2.1245 3.1081
昨日 2.1160 3.1695
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9330/2.8640
国债参考率报价 2.8740/2.8200
金融债参考率报价 3.3978/3.3356 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 徐永/李宏薇; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选