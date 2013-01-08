中国债市: 中短期利率债收益率由稳转降,受国开行新债发行向好提振

路透上海1月8日 - 中国银行间债市周二继续呈现暖意,尤其是在国开行新年首发"福娃债"向好的情况下,昨日较为平稳的利率债收益率也出现下行.不过出于对经济企稳的考虑,长端跌势相对有限.

交易员并指出,此轮开年行情,从中短期信用产品启动,加之新债发行提振带动利率债收益率走低.但总的来说,由于经济基本面和通胀预期对债市压力仍在,此轮行情持续时间值得怀疑.

上海一银行交易员称,国开行新债利率相对较低,带动二级市场利率债收益率亦跟随下行,但仍以中短期为主,"长的下的少."

国家开发银行 上午开年首批五债联发(市场戏称为"福娃债)中标利率均低于预期.持续宽松的资金面下,投资者的配置需求得以释放.在国开债后续收益率将温和波动预期推动下,配置盘介入较为积极.

路透最新调查结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国去年四季度经济增速预计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

剩余期限约2.3年的固息国债120007券最新成交 在3.04%,上日尾盘为3.07%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1245 3.1081

昨日 2.1160 3.1695

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9330/2.8640

国债参考率报价 2.8740/2.8200

金融债参考率报价 3.3978/3.3356 (完)

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